W ramach lipcowych dostaw oficjalna cena sprzedaży ropy odmiany Arab Light podwyższona została dla odbiorców z Dalekiego Wschodu o 2,1 USD do 6,5 USD za baryłkę względem odmiany dostarczanej z Omanu i Dubaju.

W przypadku ropy naftowej kierowanej do Europy Północno-Zachodniej Saudi Aramco zwiększyło premię Arab Light o 2,20 USD/b do 4,30 USD/b w relacji do ICE Brent.

Podwyżka jest wyższa od oczekiwanej przez rynek. Zakładano bowiem wzrost rzędu 1,5 USD.

Azjatyccy traderzy surowcowi twierdzą, że są zaskoczeni taką decyzją.

Saudyjczycy, reprezentowani przez państwowy koncern Saudi Aramco nie zdecydowali się z kolei na taki ruch dla klientów ze Stanów Zjednoczonych.