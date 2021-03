Arabia Saudyjska planuje dostawę LPG do Korei Południowej gdzie zostanie on wykorzystany do produkcji wodoru. Powstający w trakcie tego procesu dwutlenek węgla sprowadzi następnie do kraju.

Koreański Hyundai OilBank będzie otrzymywać LPG od saudyjskiego Aramco w celu pozyskania z niego wodoru. Wodór będzie wykorzystywany do odsiarczania, a także napędu aut.