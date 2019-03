Schetyna zapowiada konwencję Koalicji Europejskiej

6 kwietnia ma się odbyć konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej (PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni), która zainauguruje kampanię wyborczą do europarlamentu i zaprezentuje program wyborczy KE.

"6 kwietnia jesteśmy umówieni na dużą konwencję wyborczą rozpoczynającą już faktyczną kampanię Koalicji Europejskiej, tam będziemy wszyscy. Potem będziemy odsłaniać następne rzeczy" - powiedział Schetyna po zakończeniu sobotnich obrad Rady Krajowej PO, która zatwierdziła kandydatów Platformy na lisach KE do Parlamentu Europejskiego.



Podczas kwietniowej konwencji odsłonięty ma zostać program wyborczy Koalicji Europejskiej.



Schetyna by też pytany o rozmowę z europosłanką PO, b. unijną komisarz ds. polityki regionalnej Danutą Huebner, która - mimo wcześniejszych obiekcji - ostatecznie zgodziła się startować do PE z miejsca 4. listy koalicji w Warszawie (w wyborach w 2009 i 2014 r. była "jedynką" w tym okręgu; teraz jest nią b. premier Włodzimierz Cimoszewicz).



"Bardzo szanuję panią prof. Danutę Huebner, jej wielkie doświadczenie europejskie, ale budowanie koalicyjnych relacji zawsze jest bardzo trudne. Szczególnie zależało mi na tym, żeby pani profesor przyjęła tę ofertę, dlatego że jej wielkie doświadczenie eksperckie i klasa, pozycja w UE jest po prostu ważna dla listy. Cieszę się, że była cierpliwa i zgodziła się z moją argumentacją" - zaznaczył lider PO.



Schetyna powiedział, iż wierzy, że to Koalicja Europejska wygra zaplanowane na 26 maja wybory do europarlamentu. "Wierzę, że będziemy mieli największą reprezentację i będziemy skuteczni walczyć o polskie interesy" - dodał.



Lider PO podziękował jednocześnie partnerom Platformy, którzy współtworzą Koalicję Europejską. Przeprosił też tych swych kolegów partyjnych, którzy nie zmieścili się na wspólnych listach. Obiecał, że dostaną oni miejsca na listach w jesiennych wyborach parlamentarnych. "Partia największa - mówiłem to wielokrotnie - musi się posunąć, musi zostawić przestrzeń mniejszym partnerom, czy tym, którzy bardzo chcą, a nie zawsze im się wcześniej udawało budować tak szerokie listy" - powiedział lider PO.



Jak ocenił, tworzenie Koalicji Europejskiej to nowe doświadczenie. "Ale ja uważam, że przeszliśmy razem przez trudną drogę budowania tych list, potem tego minimum programowego. Jesteśmy już po dobrej stronie, przeszliśmy przez trudny czas i wchodzimy w kampanię wyborcza i będzie tylko lepiej" - zapewnił szef Platformy.