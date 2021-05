Isabel Schnabel, członkini zarządu Europejskiego Banku Europejskiego, sądzi, że dla instytucji rosnące rentowności obligacji są naturalnym zjawiskiem odzwierciedlającym zbliżanie się do punktu zwrotnego ożywienia i obrazującym poprawę sytuacji gospodarczej.

Europejski Bank Centralny (EBC), siedziba główna we Frankfurcie

Inwestorzy stają się bardziej optymistyczni, rosną oczekiwania inflacyjne, a co za tym idzie, rentowności nominalne zwiększają się - powiedziała Schnabel podkreślając, że to dokładnie to, czego EBC oczekiwał i chce zobaczyć.

Komentarz Schnabel zmniejsza oczekiwania na podjęcie przez EBC bardziej zdecydowanych działań mających na celu wyhamowanie presji inflacyjnej.

Schnabel wyjaśniała, że ocena programu skupu aktywów przez EBC nie została jeszcze dokonana. Przekonuje również, że gospodarka pozostaje zależna od wsparcia politycznego i że „zawsze musimy być gotowi zmniejszyć lub zwiększyć zakupy aktywów zgodnie z naszą obietnicą utrzymania korzystnych warunków finansowania strefy euro”.