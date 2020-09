Niemiecki minister finansów powiedział w poniedziałek, że spodziewa się, że dług publiczny osiągnie ok. 80 proc. PKB do końca pandemii. Ostatni raz osiągnął taki poziom w czasie światowego kryzysu finansowego w 2008 roku, pisze Reuters.

Aktualne prognozy niemieckiego Ministerstwa Finansów przewidują, że dług publiczny sięgnie 75 proc. produktu krajowego brutto do końca 2021 roku.

„Prawdopodobnie zobaczymy, że dług publiczny wzrośnie do około 80 proc. PKB zanim to się skończy” - powiedział Olaf Scholz w przemówieniu na konferencji biznesowej we wschodnich Niemczech.