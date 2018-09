SEC zawiesiła handel dwoma produktami opartymi na kryptowalutach

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) poinformowała, o natychmiastowym zawieszeniu handlu dwoma produktami inwestycyjnymi, które oparte są o kryptowaluty, donosi Reuters. SEC uzasadnił swoją decyzję zamieszaniem na rynkach wokół tego, czy produkty są funduszami ETF.

Sprawa dotyczy Bitcoin Tracker One i Ether Tracker One, którymi handel został wstrzymany co najmniej do 20 września.

Wymienione produkty skupiają się na śledzeniu cen kryptowalut. Oba są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie, ale handlować można też nimi niejako "spod lady” w transakcjach, które realizowane są poza giełdami w Stanach Zjednoczonych.

Za Bitcoin Tracker One i Ether Tracker One stoi XBT Provider AB.

SEC jak na razie – bo ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta – reprezentuje surowe stanowisko odnośnie wydania zezwolenia ETF-om na śledzenie bitcoinów i innych kryptowalut na rynku.

Ale firmy inwestycyjne naciskają na inne rodzaje inwestycji, które starają się ułatwić handel kryptowalutami. Produkty te są czasami nazywane ETF, na co nie godzi się SEC. Niektórzy eksperci branżowi, w tym największy dostawca ETF fundusz BlackRock, wezwali organy regulacyjne do ujednolicenia terminów używanych do opisywania ETF i innych rodzajów produktów inwestycyjnych.