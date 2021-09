Sędzia wyda orzeczenie w sprawie planu upadłości Purdue Pharma

W środę amerykański sędzia ma orzec w sprawie OxyContin producenta Purdue Pharma. Wniosek wnosi o zatwierdzenie planu upadłościowego firmy.

Plan zakłada rozwiązanie producenta leków i przeniesienie aktywów do nowej firmy należącej do trustu, a nie do członków rodziny Sacklerów.

Nowa firma byłaby prowadzona w celu zwalczania epidemii opioidów w amerykańskich społecznościach, które Purdue i jego właściciele agresywnie wprowadzali na rynek w formie leku przeciwbólowego OxyContin.

Plan zawiera prawne zwolnienia chroniące członków rodziny Sacklerów przed przyszłymi procesami sądowymi dotyczącymi opioidów, co jest kontrowersyjnym postanowieniem, któremu sprzeciwiały się niektóre stany.

Plan upadłościowy Purdue obejmuje 4,5 mld USD wkładu od członków rodziny Sacklerów. Wkład jest w formie gotówki, która byłaby wypłacana w ciągu mniej więcej dekady, a także zawiera 175 mld USD wartości ze zrzeczenia się kontroli nad instytucjami charytatywnymi.