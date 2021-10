Drugie czytanie projektu budżetu na 2022 r. ma się odbyć 14 grudnia br., a głosowanie ustawy 17 grudnia br. - wynika z harmonogramu prac Komisji Finansów Publicznych i innych komisji sejmowych nad projektem budżetu na 2022 r.

W czwartek w Sejmie odbywa się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. Projekt zakłada, że w 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł.

Harmonogram prac komisji sejmowych nad projektem budżetu na 2022 r. jest załącznikiem do uchwały Prezydium Sejmu w sprawie określenia trybu prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2022. Zgodnie z nim, między 18 października a 4 listopada projekt budżetu mają rozpatrywać właściwe komisje sejmowe. Do 5 listopada mają one przekazać swoje opinie do Komisji Finansów Publicznych. Zaplanowano, że prace w tej komisji potrwają do 26 listopada.

Harmonogram przewiduje, że 3 grudnia Komisja Finansów Publicznych przyjmie sprawozdanie o projekcie ustawy, a 14 grudnia ma się odbyć drugie czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Trzecie czytanie, czyli głosowanie zaplanowano na 17 grudnia - wynika z harmonogramu.

Przekazanie ustawy budżetowej do Senatu, zgodnie z harmonogramem, ma nastąpić do 23 grudnia, natomiast do 12 stycznia przyszłego roku zakładane jest podjęcie przez Senat uchwały ws. ustawy budżetowej na 2022 r.

14 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu w dniach 26-27 stycznia zajmie się nimi izba niższa. Zgodnie z harmonogramem, przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 31 stycznia przyszłego roku.

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu 7 dni. Jeśli jednak w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.