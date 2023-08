Sejm ma zająć się m.in. wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, na którym ma się zająć m.in. wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum. Posłowie mają też rozpatrzeć poprawki Senatu do ustawy o osłonach dla energetyków i górników węgla brunatnego oraz kontynuować pracę nad projektem "Chrońmy dzieci".

Z wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum zwrócił się do Sejmu rząd. We wniosku zawarto cztery pytania.

Pierwsze brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Według wstępnego harmonogramu obrad, Sejm ma rozpatrzeć wniosek rządu w czwartek rano. Następnie odbyć ma się głosowanie. Zgodnie z regulaminem, Sejm podejmuje uchwałę o przyjęciu wniosku bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty Sejm skieruje go do Komisji Ustawodawczej, która ma przygotować projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Według planów pierwsze czytanie projektu uchwały ma odbyć się w czwartek po południu. Sejm podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Referendum ma być przeprowadzone 15 października razem z wyborami parlamentarnymi.

Według wstępnego harmonogramu Sejm ma się także zająć m.in. uchwałą Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym, która ma umożliwić przeprowadzenie referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7-21.

Sprawozdawca połączonych senackich komisji Krzysztof Kwiatkowski (niezależ.) wskazywał na uwagi Biura Legislacyjnego według którego zapisy nie służą realnemu ułatwieniu dla wyborców, dlatego że nie ujednolicają godzin przeprowadzenia wyborów i referendum w ogóle. Podkreślał, że pozostawienie możliwości przeprowadzania referendów w różnych godzinach nie sprzyja frekwencji wyborczej i referendalnej. Przytaczał też inne zarzuty Biura: wyjątkowo szybki tryb prac nad ustawą i nieuwzględnienie tego, że połączenie tegorocznych wyborów parlamentarnych z referendum doprowadzi do sytuacji, w której trudno będzie rozróżnić wydatki referendalne i wyborcze.

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Jedna z nich dotyczy składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu w 2022 r., - mają ją zapłacić tylko spółki zatrudniające ponad 3 tys. pracowników, czyli jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa. Zwolnione natomiast miałyby być cztery inne podmioty, w tym Koksownia Częstochowa Nowa, należąca do prywatnej Grupy Zarmen, oraz koksownia Victoria w Wałbrzychu, należąca do państwowego TF Silesia. Poprawka ta uzyskała poparcie rządu.

Sejm ma się też zająć poprawkami Senatu do ustawy o osłonach dla energetyków i górników węgla brunatnego. Najistotniejsze zmiany dotyczą możliwości wnioskowania o osłony jeszcze przed notyfikacją programu osłonowego przez Komisję Europejską oraz zapewnienia ZUS-owi środków na obsługę procesu udzielania osłon.

Posłowie mają też kontynuować pracę nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, tzw. Chrońmy dzieci. W projekcie przewidziano wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych "promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci". Pod koniec lipca Sejm odrzucił wniosek opozycji o odrzucenie projektu "Chrońmy dzieci". Tym samym regulacja trafiła do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.