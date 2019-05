Sejm uchwalił zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat do PPK

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy, zgodnie z którą zniesiony zostanie limit 30-krotności podstawy wpłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zdaniem rządu, ma to m.in. ułatwić życie pracownikom i pracodawcom, którzy mogą nie mieć pewności, czy osiągnęli ten limit.

Za uchwaleniem noweli głosowało 230 posłów, 171 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Teraz trafi ona pod obrady Senatu.



Pierwotnie posłowie zajmowali się przedłożonym przez ministra przedsiębiorczości i technologii projektem ustawy o zmianie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.



W trakcie procedowania, posłowie zgłosili poprawki. Jedna z nich zakładała zmianę tytułu noweli. Posłowie poparli poprawkę, zgodnie z którą wszyscy pracodawcy będą dokonywali wpłaty z wynagrodzeń w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.



Nowela wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia m. in. rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwienie przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej.



Ustawa o PPK, zakładająca dobrowolne odkładanie oszczędności przy udziale pracownika, pracodawcy i państwa, weszła w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Później, co pół roku, aż do stycznia 2021 r., do programu będą przystępować coraz mniejsze firmy.