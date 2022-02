Jens Stoltenberg został w piątek wybrany na szefa banku centralnego Norwegii, informuje Bloomberg.

Termin objęcia przez Stoltenberga nowego stanowiska nie został wskazany. Wcześniej deklarował on, że pozostanie sekretarzem generalnym NATO do końca kadencji, upływającej 1 października 2022 roku. Do momentu objęcia przez Stoltenberga stanowiska szefa banku centralnego będzie nim kierowała jego kontrkandydatka, wiceszefowa Banku Norwegii Ida Wolden Bache.