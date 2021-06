Sekretarz stanu USA: Nord Stream 2 to „fakt dokonany”

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken uznał zbudowanie rurociągu Nord Stream 2 za “fakt dokonany”. Powiedział, że USA rozmawiają obecnie z Niemcami o tym jak złagodzić szkody spowodowane przez gazociąg dla europejskiego systemu energetycznego.

- Fizyczne stworzenie rurociągu, jest, uważam, faktem dokonanym – powiedział Blinken w poniedziałek podczas obrad Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. – Myślę, że mamy możliwość zrobić coś pozytywnego pomimo złej pozycji, którą odziedziczyliśmy kiedy doszliśmy do władzy – dodał.

Antony Blinken, Fot. Bloomberg Ken Cedeno

Blinken powiedział, że objęcie sankcjami szefa spółki realizującej projekt Nord Stream 2, do czego wzywano amerykański rząd, doprowadziłoby do pogorszenia stosunków USA z Niemcami. Zauważył, że obecnie Niemcy „usiedli do stołu” aby rozmawiać o tym jak zapobiec zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego Europy gdyby próbowała to robić Rosja wykorzystując gazociąg.

Michael McCaul, członek Izby Reprezentantów z Teksasu, jeden z najważniejszych Republikanów w komisji zauważył, że jest godne pożałowania i nie do zaakceptowania to, że Ukraina dowiedziała się z mediów o decyzji administracji Joe Bidena w sprawie Nord Stream 2.