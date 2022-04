Sektor usługowy ma się świetnie

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła 2% wzrosty w przypadku technologicznego Nasdaqa. Spółki technologiczne zdecydowanie brylowały, bowiem zwyżki S&P500 nie przekroczyły 1%, a Dow Jones zyskał zaledwie 0.3%

Zainteresowanie spółek z sektora napędzał Twitter, który zyskiwał 25% po informacji o zakupie 9.2% akcji przez Elona Muska. Zawieszenie związane z niepewnością co do reakcji krajów Zachodu na doniesienia o rosyjskich zbrodniach wojennych popełnionych na okupowanych terytoriach nie trwało długo. Pojawiła się zapowiedź kolejnych sankcji wobec Kremla, niemniej jednak mało się mówi o embargu na surowce energetyczne. O ile pojawiają się jasne sugestie, że trzeba szybko zerwać wszelkie stosunki gospodarcze z Rosją, to równolegle podkreślane jest, że w krótkim czasie nie da się szybko zastąpić ropy czy gazu. Cały czas nie ma zgody na wstrzymanie zakupów surowców. Odmiana WTI wraca jednak w okolice 105 USD za baryłkę.WTI.f; D1

Handel na Starym Kontynencie rozpoczyna się we wtorek od minimalnych wzrostów, a niemiecki Dax pozostaje w okolicach 14500 pkt. Notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy również minimalnie zyskują. Dziś w centrum uwagi rynków znajdują się usługowe wskaźniki PMI. Pozytywnie zaskoczyły dane z Eurolandu, bowiem finalny wskaźnik dla sektora usługowego okazał się nie tylko lepszy od wstępnego odczytu, ale i wzrósł minimalnie w porównaniu do lutego i wyniósł 55.6 pkt. W Wielkiej Brytanii indeks wzrósł aż do 62.6 pkt. z 60.5 pkt. przed miesiącem. Ważniejszy będzie publikowany dziś o godzinie 16:00 wskaźnik ISM dla sektora usługowego w USA. Mediana prognoz w tym przypadku wskazuje na wzrost wskaźnika do 58.9 pkt. z 56.5 pkt. odnotowanych w lutym. Na rynku walutowym zyskuje dziś dolar australijski po posiedzeniu RBA, na którym otworzono drogę do podwyżek stóp procentowych. Jastrzębi komunikat wyprowadził parę AUDUSD powyżej 0.76 po raz pierwszy od czerwca ubiegłego roku. Notowania EURUSD wróciły w okolice 1.10. Oczekiwania związane z zacieśnianiem polityki monetarnej na świecie rosną przy utrzymaniu dobrej koniunktury i rekordowej inflacji. Dla dolara najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie jutrzejsza publikacja minutek z ostatniego posiedzenia FOMC, które mogą rzucić więcej światła na skalę majowej podwyżki.