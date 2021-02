Semeniuk o otwieraniu gospodarki: jesteśmy gotowi z protokołami na wypadek regionalizacji

Jesteśmy gotowi z protokołami bezpieczeństwa; mam nadzieję, że przy wyborze wariantu regionalizacji do uwalniania gospodarki zostaną wprowadzone - mówiła we wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Zastrzegła, że to jeden z możliwych scenariuszy.

"To z czym jesteśmy gotowi jako MRPiT to protokoły bezpieczeństwa, które mam nadzieję, że przy wyborze wariantu regionalizacji, otwierania i uwalniania gospodarki w poszczególnych regionach, gdzie ten wskaźnik zakażeń jest o wiele niższy niż w innych regionach, zostaną wprowadzone" - powiedziała wiceminister Semeniuk na antenie TVP Info. Wiceszefowa ministerstwa rozwoju, pracy i technologii zastrzegła, że regionalizacja to jeden z możliwych scenariuszy. "Mamy też wariant dotyczący chirurgicznego, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, otwierania gospodarki, ale w sposób powszechny w całej Polsce i mam nadzieję, że w tym tygodniu te decyzje zapadną" - zaznaczyła.