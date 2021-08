Semeniuk: składka zdrowotna dla JDG cały czas dyskutowana

Składka zdrowotna dla jednoosobowych działalności gospodarczych, a także rekompensaty dla samorządów, to dwa wątki w Polskim Ładzie, które są cały czas dyskutowane z przedsiębiorcami - powiedziała w piątek wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

"Moja rola w Ministerstwie Rozwoju i Technologii jest od dzisiaj funkcją merytoryczną (...), zachowującą stabilność instytucjonalną i kadrową resortu" - wskazała w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 wiceminister. Zaznaczyła jednak, że decyzje personalne i obsada poszczególnych stanowisk są w gestii premiera Mateusza Morawieckiego.

Semeniuk pytana, jak będzie wyglądała jej współpraca jako Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Adamem Abramowiczem - Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, powiedziała, że "kontakt ten zawsze był i zostanie zachowana ciągłość". Przypomniała, że od półtora roku zajmuje się sektorem MŚP, m.in. współtworzyła strategię dla małych i średnich firm i powołała wydział rzemiosła w ministerstwie. "Nie jestem osobą, której przedsiębiorcy nie znają" - podkreśliła.

Wiceminister MRiT powiedziała, że obecnie trwają konsultacje społeczne rządowego programu Polski Ład z przedstawicielami różnych środowisk. Pytana, co w wyniku tych konsultacji może się jeszcze zmienić, wskazała, że wątkami, nad którymi toczą się rozmowy, jest składka zdrowotna w kontekście jednoosobowych działalności gospodarczych, a także rekompensaty dla samorządów.

Semeniuk wskazała, że nie w pełni rozumie obawy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wedle których w wyniku Polskiego Ładu znacząco spadną ich przychody z podatków. Przypomniała, że uruchomione zostały instrumenty, takie jak m.in Program Inwestycji Strategicznych, które mają wspomóc samorządy w realizacji różnych przedsięwzięć. Dodała, że gminy mają też możliwość przyciągania firm do siebie, co - jak zaznaczyła - będzie miało pozytywny wpływ na ich przychody.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.