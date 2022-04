Serbia podnosi stopy procentowe po raz pierwszy od 2013 roku

W czwartek Narodowy Bank Serbii podniósł jednotygodniową stopę odkupu do 1,5 proc. z rekordowo niskiego poziomu 1 proc. Jest to pierwsza od 2013 roku podwyżka stóp procentowych w republice, w której lutowa inflacja wzrosła do 8,8 proc.

Do podwyżki stóp przyczyniło się wiele czynników. Gwałtownie rosnące ceny towarów zwiększają ryzyko wzrostu inflacji, a serbskie obligacje znalazły się wśród najbardziej dotkniętych w Europie Wschodniej po inwazji Rosji na Ukrainę. Dodatkowo obrona dinara przed deprecjacją wymagała w ciągu ostatnich kilku miesięcy zdecydowanych interwencji banku centralnego.