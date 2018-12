Serce południowego Rodanu

Niezliczonaliczba galeas, gromadzących ciepło otoczaków, usypanych wokół winnych krzewów, żar lejący się z nieba i prawie 3,2 tys. hektarów upraw winorośli. Oto krajobraz Châteauneuf-du-Pape — najważniejszego regionu winiarskiego południowej części doliny Rodanu.

Wydawać by się mogło, że wysokie temperatury, czyli w gruncie rzeczy mocno niesprzyjające warunki do wytwarzania dobrych jakościowo win, nie pozwolą trunkom z południowej części doliny Rodanu błyszczeć na światowych salonach. Nie pomaga również globalne ocieplenie, które niekorzystnie wpływa na temperaturę w regionie. Miejscowi winiarze zdają się jednak nie przejmować trudnościami i po prostu robią świetne wino.

Wiele interpretacji

To tutaj szczep Grenache ujawnia całą swoją finezję, zaś Mourvèdre nigdzie we Francji nie dojrzewa tak dobrze, dzięki czemu w winach Châteauneuf-du-Pape cieszymy się jego najlepszym wcieleniem. Nie mniej popularne są Syrah i Cinsault. Te cztery szczepy stanowią 92 proc. najczęściej wykorzystywanych odmian. Ale Châteauneuf-du-Pape to trunek dużo bardziej złożony. Do jego produkcji winiarz może wykorzystać 13 odmian winogron. Styl wina zależy jednak od produkującego je człowieka, dlatego ilu producentów, tyle interpretacji. Nierzadko możemy spotkać stuprocentowe Grenache, jednoszczepowe wino z odmiany Syrah, czy w końcu mieszankę wszystkich dopuszczonych szczepów.

Winiarze nie są niczym skrępowani również jeśli chodzi o proces dojrzewania wina. Stosują zarówno małe, jak i duże beczki. Zdarza się, że wino nie ma w ogóle kontaktu z dębem, a leżakowanie odbywa się w betonowych kadziach. Nie jest to popularne rozwiązanie, jednak pewna grupa producentów eksperymentuje i w ten sposób.

Świetny Rocznik

Dobre Châteauneuf-du-Pape to mocno zbudowane, dość długowieczne i wytrawne czerwone wino. Intensywny aromat przypraw, śliwek, skóry i czekolady to jego znak rozpoznawczy.

Mocne taniny, wysoki alkohol (przeważnie około 14 proc.) i długie dojrzewanie w dębowych beczkach powodują, że wino na kilka lat śmiało można odłożyć do piwniczki. Najlepsze cechy trunek ujawnia po około pięcioletnim leżakowaniu, jednak cierpliwość popłaca. Najwybitniejsze wcielenia Châteauneuf-du-Pape, dobrze przechowywane, spokojnie poczekają nawet dekadę.

Warto teraz wybrać się do sklepu po butelkę Châteauneuf-du-Pape, gdyż na półkach pojawił się długo wyczekiwany rocznik 2016. Został okrzyknięty jednym z najlepszych w XXI w., porównywalnym z wielkim rocznikiem 2010. Z kronikarskiego obowiązku muszę wspomnieć, że w regionie wytwarza się również wina białe. Są jednak rzadko spotykane, a ich jakość, dyplomatycznie rzecz ujmując, nie należy do najwyższych.

Papieski trunek

Przy okazji rozmowy o winach Châteauneuf-du-Pape zawsze pada pytanie o papieża. W tym przypadku należy się cofnąć do początków XIV w. W 1309 r. Awinion, największe miasto regionu, stało się papieską rezydencją. Osiadł tam, wraz z kurią, Klemens V, pierwszy papież francuskiego pochodzenia. Nakazał zwiększenie nasadzeń krzewów winnych, czym niewątpliwie przyspieszył rozwój winiarstwa, jednak bez dwóch zdań to jego następca, Jan XXII, rozpropagował wina z tego regionu. Po pierwsze, nadał im nazwę vins du Pape (wina papieża), po drugie zaś, zamawiał rocznie prawie 3 tysiące litrów — podobno wszystko do użytku archidiecezji. Ostatecznie w 1893 r. usankcjonowano nazwę Châteauneuf-du- Pape, która w tłumaczeniu oznacza nowy zamek papieża i odwołuje się do prawie 70-letniego okresu, w którym zamiast w Rzymie papież mieszkał w Awinionie.

Nawiązanie do nazwy widoczne jest też na butelce. W jej górnej części, tuż nad etykietą, widnieją papieska tiara i dwa klucze świętego Piotra. Wokół tego znaku wytłoczone są gotyckie litery, tworzące napis Châteauneuf-du-Pape. Piękną przeszłość regionu młodzi winiarze chcą przekuć w świetlaną przyszłość. Nowa generacja producentów dąży do tego, by większość winnic w apelacji była uprawiana organicznie. Ambitne plany nie są jedynie idealistycznymi mrzonkami. Już teraz ponad 25 proc. win Châteauneuf-du-Pape jest organiczna, a ich liczba z dnia na dzień wzrasta.

1. Châteauneuf-du-Pape Les

Mocne, aromatyczne i wielowymiarowe wino, które odzwierciedla styl regionu.

2. Ogier Châteauneuf-du-Pape Reine Jeanne

Krągłe, skoncentrowane i doskonale wyważone wino z rocznika 2016, który został okrzyknięty jednym z najlepszych w XXI w.