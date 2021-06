Zmiany te zostały wymuszone niejako również przez następstwa pandemii, która jak nigdy dotąd skierowała uwagę pracodawców na człowieka znajdującego się w sercu organizacji, na zależności między jego dobrym samopoczuciem a realizacją wyników biznesowych, osiąganiem wymiernych efektów a ogólnym poczuciem przynależności do społeczności firmy. Dlaczego nowe wyzwania nie powinny pozostać bez wpływu na DNA pracodawców i dlaczego postanowiliśmy przyjrzeć się im z bliska?

Po pierwsze, gdy nie łączy nas wspólna przestrzeń, wtedy budowanie wspólnego doświadczenia, poczucia przynależności i koncentracja na wspólnej misji nie są wcale aż tak oczywiste. W zdalnej czy nawet hybrydowej formule pracy aktywne angażowanie powinno wynikać z czegoś więcej niż z dotychczasowego poczucia komfortu i więzi. 63 proc. respondentów naszego badania „Global Human Capital Trends 2020”, pytanych o to, w jaki sposób poczucie przynależności sprzyja poprawie wydajności i efektywności działania, odpowiedziało, że dzieje się tak dzięki lepszemu dopasowaniu celów działania pojedynczego pracownika do celów całej firmy. Fakt, że każdy pracownik wie, że jego praca jest doceniana, ułatwia budowanie poczucia przynależności w coraz bardziej zróżnicowanym, wręcz spolaryzowanym świecie. Warunkiem poczucia przynależności nie jest zgodność poglądów ani przyjęcie jednego wzorca kulturowego. Wręcz przeciwnie, chodzi o podkreślenie różnorodności zespołów i ich członków w taki sposób, by zwiększyć ich zaangażowanie w realizację wspólnych zadań, umożliwić dyskusję i wypracowanie konsensusu.