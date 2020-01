Serwis i wynajem to priorytety

W branży transportu wewnętrznego główną rolę odgrywają wózki widłowe. Firmy wykorzystujące je w swojej działalności coraz częściej wolą je wynajmować niż kupować na własność.

Wszędzie tam, gdzie towar do przemieszczenia z jednego punktu do drugiego jest zbyt ciężki, by można go było przenieść ręcznie, wykorzystywane są wózki widłowe. W Polsce największym ich dystrybutorem (z polskim kapitałem) jest Emtor. Spółka zajmuje się sprzedażą, serwisem i wynajmem wózków produkowanych głównie przez koncern Yale, ale nie tylko.

Skromne początki

Początki Emtoru sięgają lat 80. Była to wówczas niewielka firma sprzedająca kilkanaście sztuk używanych wózków rocznie. Z biegiem lat stała się prężnie działającym przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 300 osób, z czego znaczną część stanowią pracownicy serwisu. Od kilku lat udział Emtoru w rynku utrzymuje się na poziomie około 10 proc. Obroty spółki w 2019 r. wyniosły zaś ponad 200 mln zł. Jak tłumaczy Jerzy Holc, właściciel i prezes Emtoru, stopniowo rozwijane na przestrzeni lat działy firmy (sprzedaż maszyn nowych i używanych, serwis, części zamienne, wynajem długo— i krótkoterminowy) były błyskawiczną odpowiedzią na potrzeby rynkowe odbiorców.

— Systematycznie wzbogacaliśmy naszą ofertę. Obecnie jest to kompleksowy wachlarz możliwości dla klientów użytkujących lub zainteresowanych wózkami widłowymi — mówi Jerzy Holc.

Wynajem i sprzedaż

Jak wyjaśnia właściciel firmy, od kilku lat klienci najczęściej korzystają z wynajmu maszyn. W pakiecie z wózkiem widłowym otrzymują wówczas kompleksową usługę serwisową w zryczałtowanej comiesięcznej stawce, która pozwala rozłożyć koszty na kilka lat.

— Jest to również udogodnienie ze względu na przeniesienie opieki nad parkiem maszyn na pracowników Emtoru, umożliwiając tym samych klientowi skupienie się wyłącznie na swojej branży. Wbrew pozorom, bez względu na producenta, wózki widłowe są do siebie podobne. To co nas wyróżnia na tle konkurencji jest właśnie ich serwisowanie i wynajmowanie — mówi Jerzy Holc.

Wśród klientów Emtoru, którego właścicielem i prezesem jest Jerzy Holc, są zarówno przedsiębiorstwa jednoosobowe, np. rolnicy czy sadownicy, małe firmy polskiego pochodzenia, centra logistyczne i firmy produkcyjne, jak i wiele dużych zachodnich koncernów, m.in. Biedronka, IKEA, Castorama czy Nestle. [FOT. ARC]

Prężnie rozwijającym się działem, wzbudzającym ostatnio coraz większe zainteresowanie wśród klientów, jest wynajem krótkoterminowy. Korzystają z niego przede wszystkim firmy z produkcją sezonową, w przypadku których wzmożenie prac występuję tylko pewnych okresach roku. Siedziba i centrala Emtoru od początku mieści się w Toruniu. Ponadto spółka posiada też sześć strategicznie rozmieszczonych lokalizacji biurowych — w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Słupsku i Szczecinie, a także ponad 100 punktów serwisowych na terenie całej Polski, zlokalizowanych w taki sposób, aby jak najszybciej docierać do klientów. W ostatnich latach Emtor poczynił szereg dużych inwestycji w rozbudowę parku maszynowego na wynajem krótki, w zasoby ludzkie, a także w rozbudowę swoich lokalizacji.

— Oddziały w Słupsku i we Wrocławiu zwiększyły swoją powierzchnię magazynową istotną dla przechowywania maszyn gotowych na wynajem krótki, jak również powierzchnię warsztatową pozwalającą na przygotowywanie wózków używanych pod sprzedaż, ale także powierzchnie biurowe — mówi Jerzy Holc.

Dodatkowo centrala została rozbudowana o halę dla wózków spalinowych i elektrycznych, jak również maszyn do wysokiego składowania. Obecnie w Toruniu znajdują się trzy budynki — biurowiec oraz dwie hale: magazynowa oraz magazynowo-warsztatowa.

Dobre widoki na przyszłość

Ze względu na to, że branża transportu wewnętrznego jest bardzo obszerna, wśród klientów Emtoru znajdują się zarówno przedsiębiorstwa jednoosobowe, np. rolnicy czy sadownicy, zamawiający wózki paletowe lub spalinowe wózki czołowe, jak również małe firmy polskiego pochodzenia zainteresowane kilkoma rodzajami sprzętów, a także centra logistyczne i firmy produkcyjne z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma maszynami. Z usług Emtoru korzysta wiele dużych zachodnich koncernów, m.in. Biedronka, IKEA, Castorama czy Nestle. W opinii prezesa Emtoru, postępująca automatyzacja i robotyzacja nie stanowią istotnego ryzyka dla działalności firmy.

— Jak w każdym biznesie, w którym pojawia się powtarzalność procesów, również w naszym automatyzacja może stanowić zagrożenie, jednak na ten moment w branży transportu wewnętrznego stawia ona dopiero pierwsze kroki. Żeby skompletować produkt w magazynie potrzebny jest wózek widłowy i obsługujący go operator i jeszcze długo to się nie zmieni — przekonuje Jerzy Holc.

