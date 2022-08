Sesja pod znakiem wizyty Nansi Pelosi na Tajwanie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Poniedziałkowa sesja na GPW zakończyła się spadkiem indeksu WIG20 o 1,32%. Z indeksu WIG20 najlepiej poradziło sobie Dino Polska, które odnotowało symboliczny wzrost z wynikiem 0,52% na plusie. Największe spadki odnotowała KGHM, które wynosiły 4,59% oraz CCC, którego walory straciły dzisiaj 5,20%. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, choć zdaje się, że nieco przecenianym przez media była wizyta Nansi Pelosi na Tajwanie.

Samolot SPAR19 transportujący Przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wylądował na lotnisku w Tajpej, co spowodowało zmniejszenie napięcia światowych rynków wokół sytuacji na linii USA - Chiny. Indeks strachu VIX odnotował gwałtowny spadek, co poprawiło sentymenty wokół ryzykownych aktywów. Całą sytuację zaczynają komentować przedstawiciele rządu Chin. Chiny zaraz po przylocie Pelosi zapowiedziały przeprowadzenie manewrów wojskowych blisko Tajwanu między 4-7 sierpnia. Co więcej, chiński establishment zakomunikował, że podejmie wszelkie wymagane kroki, aby utrzymać integralność terytorialną wobec przylotu Pelosi. Dzisiejsza wizyta Nansi Pelosi na terytorium Tajwanu stanowi swego rodzaju precedens, jaki nie miał miejsca w okresie przynajmniej ostatnich 25 lat. Pozostaje nam czekać na dalszy rozwój sytuacji. Niepewność wokół sytuacji geopolitycznej na linii USA - Chiny względem sytuacji Tajwanu wywołała dzisiaj wyprzedaże na rynku metali, a w szczególności miedzi, która jest ściśle skorelowana z wyceną akcji spółki KGHM. Walory polskiego giganta przemysłowego straciły dzisiaj z tego powodu 4,59%.