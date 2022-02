Sezon rekordów na rynku soi

Ostatnie tygodnie na rynku soi zdecydowanie należą do strony popytowej. Cena tego towaru w Stanach Zjednoczonych obecnie przekracza już 16 USD za buszel i jest to najwyższy poziom notowań od czerwca poprzedniego roku. W zasadzie, są to już poziomy zbliżone do rekordów z ubiegłorocznej wiosny, bowiem zwyżki cen soi zatrzymały się wtedy właśnie w okolicach 16,40-16,60 USD za buszel.

Obecnie, z technicznego punktu widzenia, notowania soi w USA znów dotarły do poziomów wykupienia, co stwarza dogodne warunki do pojawienia się korekty spadkowej.