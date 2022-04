Sezon wyników wchodzi w kulminacyjną fazę

Restrykcyjna polityka wobec rozprzestrzeniania się wirusa rodzi obawy o ciągłość w łańcuchu dostaw globalnej gospodarki. Dodatkowo w ubiegłym tygodniu Jerome Powell otwarcie wskazał, że podwyżki kosztu pieniądza o 50 punktów bazowych mogą być standardem na kolejnych posiedzeniach.

Zakłócenia podażowe mogą jeszcze mocniej podbić presję inflacyjną, na co bankierzy centralni będą reagować bardziej zdecydowanie. Perspektywy inflacji pozostają kluczowe dla popytu na ryzykowne aktywa. Obawy związane z szybkimi podwyżkami przyćmiły nawet pozytywne pierwsze dwa tygodnie sezonu wyników na Wall Street, kiedy zdecydowana większość spółek prezentowała lepsze od oczekiwań rezultaty działalności. W tym tygodniu opublikowane zostaną wyniki najważniejszych gigantów technologicznych jak Alphabet, Meta Platforms, Amazon czy Apple.

Opublikowane w piątek lepsze od oczekiwań dane PMI za kwiecień pozwalają całkowicie skupić się na walce z umacniającą się presją inflacyjną. W drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji wygrał urzędujący Emmanuel Macron, co jest zgodne z wcześniejszymi sondażami i jest bez większego wpływu.

Na rynku walutowym dolar pozostaje w zdecydowanej ofensywie, a kurs EURUSD dobija do 1.07, kreśląc dwuletnie minima. Do pogłębienia tych z 2020 roku brakuje mu już tylko jednej figury. Notowaniom wspólnej waluty nie pomagają ostatnie jastrzębie komentarze, jakie popłynęły z EBC. Nie wykluczają one zakończenia programu skupu aktywów już w lipcu i szybkiego przejścia do podwyżek stóp. Ta perspektywa przytłumiła również popyt na ceny akcji na Starym Kontynencie, gdzie niemiecki Dax osuwa się poniżej 14000 pkt.

Silny dolar i wzrost awersji do ryzyka sprzyja spadkom na rynku surowcowym. Przywracanie obostrzeń covidowych rodzi obawy o popyt na ropę, i baryłka WTI spada poniżej 100 USD. Wzrost oczekiwań na zacieśnianie polityki monetarnej spycha natomiast notowania złota na południe. Jedna uncja spada do wsparcia na poziomie 1915 USD. Mocno traci dolar australijski. To przez przywracanie restrykcji w Chinach i spadek cen surowców. W połączeniu z silnym dolarem spycha to parę AUDUSD na dwumiesięczne minima.