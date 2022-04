SG: od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,8 mln osób

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,8 mln osób - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna. W sobotę funkcjonariusze odprawili 19,2 tys. podróżnych, a w niedzielę do godziny 7 rano - 4,2 tys. W sobotę z Polski do Ukrainy wyjechało 22 tys. osób.

"Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,8 mln osób. Wczoraj tj. 16.04 funkcjonariusze SG odprawili 19,2 tys. podróżnych - spadek o 21 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym (24,4 tys). Dziś do godz. 7.00 rano - 4,2 tys., spadek o 22,5 proc." - poinformowała w niedzielę na Twitterze SG.