Shell: Chiny mogą potroić produkcję energii elektrycznej

Shell jest jednym z największych globalnych inwestorów w chińskim sektorze energetycznym. Prowadzi działalność w zakresie produkcji gazu, petrochemii i detalicznej sieci paliwowej. Jest wiodącym dostawcą skroplonego gazu ziemnego, a ostatnio rozszerzył swoją działalność o branże niskoemisyjne.

Brytyjsko-holenderski koncern przewiduje, że produkcja energii elektrycznej w Chinach wzrośnie trzykrotnie, do ponad 60EJ w 2060 roku z 20EJ w 2020 roku. Ma to mieć pozytywny wpływ na środowisko. Do 2034 roku energia odnawialna, między innymi słoneczna i wiatrowa, ma wyprzedzić węglową stając się najważniejszym źródłem produkcji energii elektrycznej w Chinach.

Firma spodziewa się również, że cena węgla w Chinach wzrośnie do 204,82 USD za tonę w 2060 roku z 47 USD w 2030 roku.