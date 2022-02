Shell: globalny rynek LNG pozostanie „ciasny” w 2022 roku

Agencja przypomina, że pod koniec ubiegłego roku kombinacja ograniczonej podaży, rosnącego popytu i zmniejszonej produkcji energii z OZE spowodowały duży wzrost cen gazu ziemnego. LNG zdrożało z poniżej 2 USD za 1 mln BTU w 2020 roku do rekordowych 56 USD za 1 mln BTU w październiku 2021 roku. Obecnie cena wynosi ok. 25 USD za 1 mln BTU.

- Wysoka cena, którą widzimy w tym momencie wynika z fundamentów, niskiego poziomu zapasów oraz niepewności dotyczącej dostaw – powiedział Steve Hill, wiceszef Shell.

fot. Bloomberg

Shell, największy nabywca i sprzedawca LNG na świecie podał, że w 2021 roku handel skroplonym gazem ziemnym wzrósł o 6 proc. w ujęciu rocznym do 380 mln ton. Koncern prognozuje, że do 2040 roku popyt wzrośnie prawie dwukrotnie do 700 mln ton. Shell zwraca uwagę na konieczność zwiększenia inwestycji w celu zaspokojenia rosnącego popytu, szczególnie w Azji, wskazując na prognozowaną na połowę lat 20. XXI wieku lukę między podażą i popytem.

Reuters przypomina, że największy wzrost popytu na LNG generowały w 2021 roku Chiny i Korea Południowa. W przypadku Chin wzrósł on o 12 mln ton do 79 mln ton.

Największy udział w eksporcie LNG miały natomiast USA. Zwiększyły go o 24 mln ton. Reuters zwraca uwagę, że amerykański Departament Energii prognozował zwiększenie przez USA eksportu LNG w tym roku do 11,5 mld stóp sześciennych dziennie. Oznacza to osiągnięcie przez USA w tym roku pozycji największego eksportera LNG na świecie.