Brytyjsko-holenderski koncern energetyczny planuje do 2025 roku rozpocząć produkcję niskoemisyjnego paliwa do silników odrzutowych na masową skalę, pisze Reuters.

Shell poinformował, że zamierza wyprodukować 2 miliony ton zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) do 2025 roku, co stanowiłoby dziesięciokrotny wzrost w stosunku do dzisiejszej całkowitej światowej produkcji.