Siedem krajów nie wybuduje już elektrowni węglowych

Siedem krajów - Chile, Czarnogóra, Dania, Francja, Niemcy, Sri Lanka i Wielka Brytanii, podpisało zobowiązanie ONZ do zaprzestania budowy nowych elektrowni węglowych.

Incjatywa No New Coal to najnowsza próba ułożenia w całość globalnego harmonogramu wycofywania się z wydobycia i eksploatacji najbardziej szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych. Deklaracja siedmiu krajów ma pomóc w zebraniu większej liczby podpisów w trakcie zaplanowanego na początek listopada szczytu klimatycznego COP26 w szkockim Glasgow.