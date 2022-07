Siegel: USA są już w recesji, Fed może zaskoczyć niższą podwyżką stóp

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Prof. Jeremy Siegel uważa, że amerykańska gospodarka jest już w recesji i jest możliwość, że Fed nie podwyższy stóp w lipcu tak mocno jak oczekują rynki, donosi amerykański Business Insider.

Siegel, ekonomista Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii spodziewa się spadku PKB USA w drugim kwartale. Ponieważ w pierwszym także zanotowano spadek, oznaczałoby to techniczną recesję. Odnosząc się do niedawnych sygnałów z Fed o możliwości kolejnej podwyżki stóp o 75 pkt. bazowych w lipcu, powiedział, że sceptycznie ocenia konieczność tak zdecydowanego ruchu. Wskazuje, że tak agresywnej podwyżce nie sprzyja pogarszająca się sytuacja gospodarcza. Siegel uważa także, że jest pewna przesada w powszechnej ocenie jak bardzo trzeba zacieśnić politykę monetarną aby zahamować inflację. Jego zdaniem, są oznaki, że osiągnęła ona szczyt. Wskazał na rynek surowców oraz mieszkaniowy. Do tego przestała rosnąć podaż pieniądza.