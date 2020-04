Siemens Financial Services udostępnia klientom kwalifikowane e-podpisy na rok

W związku z epidemią COVID-19 Siemens Financial Services udostępnia klientom kwalifikowane podpisy elektroniczne. Przedsiębiorcy otrzymają e-podpis bezpłatnie na rok do dowolnego wykorzystania, np. zdalnego zawierania umów z kontrahentami lub pracownikami. Kwalifikowany e-podpis dostarczany jest przez firmę Autenti oraz wystawiany w pełni online. Ma on zachęcić przedsiębiorców do zdalnego podpisywania dokumentów, ułatwić im funkcjonowanie oraz zwiększać bezpieczeństwo.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Autenti by InfoCert jest ważny na równi z podpisem własnoręcznym, spełnia wszystkie wymogi prawne oraz jest w pełni bezpieczny. Co ważne, można go uzyskać całkowicie zdalnie, dzięki wideoweryfikacji. Od teraz klienci, którzy zdecydują się na leasing w Siemens Financial Services mogą otrzymać taki e-podpis bezpłatnie na rok.

- W tym wymagającym czasie epidemii koronawirusa chcemy także wesprzeć swoich partnerów, dlatego pokrywamy całkowity koszt uzyskania kwalifikowanego e-podpisu na rok. Przez ten okres nasi klienci będą mogli go dowolnie wykorzystywać do zdalnego podpisywania potrzebnych dokumentów. Na przykład do zawierania umów z kontrahentami czy nowymi pracownikami. Mamy nadzieję, że w jakimś stopniu ułatwi im to funkcjonowanie w obecnym czasie – mówi Tomasz Kukulski, Prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

- Mimo epidemii, wiele firm stara się funkcjonować normalnie lub nieco zmienia profil swojej działalności. Do tego potrzebne są nowe maszyny i urządzenia oraz dostęp do finansowania. Możliwość zdalnego podpisywania umów jest bardzo ważna, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej. Zaoszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo – dodaje.

Bezpiecznie, szybko i zdalnie

Autenti by InfoCert pozwala składać podpisy kwalifikowane, które zgodnie z polskim i europejskim prawem są równoważne podpisowi własnoręcznemu. Proces jest w pełni bezpieczny i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi, wtyczek czy aplikacji. Wystarczy komputer, dostęp do Internetu, dowód tożsamości i telefon. Cały proces jest prosty, szybki i można go przeprowadzić z dowolnego miejsca, np. z domu.

Po podjęciu przez Siemens Financial Services pozytywnej decyzji kredytowej, klient otrzymuje link z prośbą o wybór terminu i godziny wideoweryfikacji, podczas której przedstawiciel Autenti w rozmowie online weryfikuje go na podstawie dowodu tożsamości i aktywuje certyfikat. Następnie klient ustala login, hasło oraz kod PIN do swojego konta. Po uzyskaniu przez niego e-podpisu, Siemens Financial Services generuje umowę leasingu, którą klient zatwierdza poprzez wpisanie PIN-u oraz automatycznie generowanego, jednorazowego kodu SMS. Kliknięcie „Podpisz” kończy proces zatwierdzenia umowy.

- Współpraca z Siemens Financial Services, która trwa już ponad 3 lata, to dla Autenti fantastyczne doświadczenie. Nasz Partner wielokrotnie już udowodnił, że bliska jest mu idea paperless, a dziś, szczególnie w tym trudnym dla przedsiębiorców momencie, łamie z nami kolejne schematy - mówi Tomek Plata, jeden z założycieli Autenti i CMO w spółce. - Dzięki tej inicjatywie, leasingobiorcy będą mogli bez ograniczeń korzystać z e-podpisów, podpisując nawet tak wymagające umowy jak leasingowe. Szybko, wygodnie, i co najważniejsze - 100% online - dodaje Plata.

Leasing maszyn i urządzeń podpisywany online

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania, zwłaszcza wśród małych i średnich firm. Ze względu na normy prawne transformacja cyfrowa tego typu finansowania przebiega wolniej niż innych segmentów. Dzięki kwalifikowanemu e-podpisowi (uzyskanemu podczas wideoweryfikacji), Siemens Financial Services w tym wymagającym czasie epidemii koronawirusa nieprzerwanie zapewnia przedsiębiorcom niezbędne finansowanie.

- Systematycznie pracujemy nad automatyzacją i digitalizacją procesu udzielania finansowania naszym klientom. W 2017 roku wdrożyliśmy leasing w e-commerce. Rok temu dla branży przemysłowej udostępniliśmy usługę MiU24, która pozwala nabyć maszyny i urządzenia w leasingu zaledwie w ciągu 24 godzin, a całą transakcję sfinalizować podczas jednego spotkania. Teraz idziemy jeszcze o krok dalej i umożliwiamy naszym klientom zawarcie umowy leasingu zdalnie, bez spotkania z naszym pracownikiem – mówi Tomasz Kukulski, Prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

Po spełnieniu wymaganych regulaminem warunków, o bezpłatny kwalifikowany e-podpis mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektorów przemysłowych, w finansowaniu których specjalizuje się Siemens Financial Services. Wstępnie oferta specjalna trwa do 30 czerwca.

