Niemiecki gigant inżynieryjny, koncern Siemens prowadzi rozmowy z kilkoma firmami zajmującymi się wykupem odnośnie sprzedaży należącego do grupy producenta przekładni Flender. Potencjalna wartość transakcji to 1,5-2 mld EUR, informuje Reuters.

Siemens – według agencyjnych źródeł – zwrócił się do Triton, Carlyle, CVC i Brookfield o złożenie w przyszłym tygodniu ostatecznych ofert.

Flender to firma zajmująca się produkcją przekładni i generatorów Winergy do turbin wiatrowych, części do dźwigów, statków, czy produkcji ropy i gazu. W swoim portfolio ma także produkty dla branż farmaceutycznej, chemicznej, cementowej i spożywczej. Biznes ten jest rentowny i wg źródeł, generuje ponad 200 mln EUR zysku EBITDA.

Siemens stał się właścicielem Flender, firmy której początki sięgają XIX wieku, w 2005 r. przejmując ją od Babcock Borsig. Flender nie spełnił jednak oczekiwań niemieckiego konglomeratu przemysłowego odnośnie wzrostu i rentowności.