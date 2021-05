Siemens podniósł w piątek po raz drugi w tym roku prognozy dotyczące całorocznej sprzedaży i zysków. Dyrektor generalny Roland Busch stwierdził, że produkcja w Europie i Chinach powróciła do ​​poziomów sprzed pandemii.

W drugim kwartale roku fiskalnego 2021 jednostka przemysłowa Siemensa odnotowała zysk EBITDA w wysokości 2,1 mld euro, o 31 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto grupy wyniósł 2,4 mld euro, czyli 2,82 euro na akcję. Wartość zamówień wzrosła o 9 proc. do 15,8 mld euro, głównie za sprawą jednostki zajmującej się produkcją sprzętu medycznego Siemens Healthineers.

„Dynamika wzrostu pochodziła w szczególności z przemysłu motoryzacyjnego, budowy maszyn i naszej działalności w zakresie oprogramowania, a z perspektywy geograficznej - z Chin” - stwierdził Roland Busch w piątkowym oświadczeniu.

W świetle obiecujących wyników kwartalnych Siemens podniósł swoje prognozy całorocznych zysków do 5,7-6,2 mld euro. Poprzednio niemiecki koncern szacował, że znajdą się one w przedziale od 5 do 5,5 mld euro .