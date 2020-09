Koncern spodziewa się, że Siemens Energy osiągnie wartość rynkową znacznie przekraczającą 17 mld euro. Spółka wchodzi na giełdę we Frankfurcie w przyszłym tygodniu, pisze Reuters.

Wartość firmy, która produkuje turbiny gazowe i wiatrowe, wynosi od 21 do 22 mld euro - podało źródło agencji Reutera. Biorąc pod uwagę liczbę akcji Siemens Energy, dałoby to cenę w przedziale od 28,90 do 30,28 euro za sztukę.

Sukces lub porażkę wydzielenia działalności energetycznej będzie można w pełni oszacować dopiero po dwóch lub trzech miesiącach. Powodem jest duża zmienność cen spodziewanych po debiucie spółki na giełdzie. Siemens Energy, który zatrudnia 91 tys. osób, wytwarza m.in. turbiny, generatory, transformatory i sprężarki. Będzie także zaangażowany w energetykę wiatrową poprzez pakiet udziałów w Siemens Gamesa Renewable Energy. Do obrotu giełdowego ma trafić 55 proc. akcji Siemens Energy. Fundusz emerytalny Siemensa otrzyma 9,9 proc., a Siemens AG 35,1 proc. udziałów W kolejnych kilkunastu miesiącach spółka-matka zamierza zachować do ok. 25 proc. akcji. Umożliwi jej to zastosowanie mniejszości blokującej.

