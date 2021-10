Sierpniowy wzrost sprzedaży detalicznej w strefie euro nie spełnił oczekiwań

W sierpniu sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 0,3 proc. po skorygowanym w górę spadku o 2,6 proc. w lipcu. Analitycy oczekiwali wzrostu o 0,8 proc., pisze Reuters.

Jak podał urząd statystyczny Eurostat, sprzedaż detaliczna, która jest wskaźnikiem popytu konsumenckiego w 19 krajach strefy euro, wzrosła w sierpniu o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca i nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Analitycy ankietowani przez Reutersa spodziewali się wzrostu o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym i 0,4 proc. w ujęciu rocznym.

Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych spadła o 1,7 proc. miesiąc do miesiąca i 1,9 proc. rok do roku, co miało negatywny wpływ na ogólny wskaźnik. Straty zrównoważyła wysoka sprzedaż produktów nieżywnościowych w kanałach e-commerce, która zwiększyła się o 1,8 proc.