Nie będziemy w żadnym wypadku nazywać tego jakąkolwiek niewypłacalnością. Mamy pieniądze – o ile kraje zachodnie nie uniemożliwią obsługi naszych długów – powiedział Siłuanow.

Minister podkreślił, że Rosja jest w stanie płacić i będzie płacić obcokrajowcom w rublach w ostateczności, jeśli zachodnia (finansowa) infrastruktura będzie dla kraju zamknięta.

Tymczasem waszyngtońska administracja rozważa zablokowanie zdolności Rosji do spłaty zobowiązań wobec amerykańskich obligatariuszy poprzez dopuszczenie do wygaśnięcia kluczowego umorzenia przypadającego na 25 maja, co może przybliżyć Moskwę do niewypłacalności. Moskwa ma dokonać kolejnej spłaty euroobligacji 27 maja.