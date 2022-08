Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o dopuszczeniu do obrotu na głównym rynku akcji spółki SimFabric, notowanej obecnie na NewConnect.

SimFabric to producent gier, którego wartość rynkowa to 84 mln zł. Będzie to czwarta nowa spółka w tym roku na GPW - wszystkie dotychczasowe to również transfery z NewConnect (Biomaxima, Spyrosoft, Creotech Instruments).