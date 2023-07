Simkus z EBC: Przerwa w podwyżkach stóp procentowych nie oznacza końca cyklu zacieśniania

Gediminas Simkus z Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego powiedział, że potencjalna przerwa w zaostrzaniu polityki pieniężnej we wrześniu nie będzie oznaczała końca podnoszenia stóp procentowych - przekazał w piątek Bloomberg.

“Być może dojdzie do przerwy we wrześniu, ale zarazem EBC może dokonać kolejnej podwyżki w październiku” - oświadczył.

“Blisko szczytu”

Simkus przyznał, że po serii dziewięciu podwyżek EBC jest “blisko szczytu, lub na szczycie”, ale oczekuje zarazem, że koszty pożyczek pozostaną wysokie przez jakiś czas.

“Nie spodziewałbym się żadnych szybkich cięć stóp procentowych. Mam również wątpliwości co do tego, czy w pierwszej połowie przyszłego roku do nich dojdzie. Nie wydaje mi się to prawdopodobnym scenariuszem” - dodał.

Decyzja zależna od danych gospodarczych

W czwartek EBC podniósł stopę depozytową do 3,75 proc. i zadeklarował, że decyzja, jaką podejmie podczas wrześniowego posiedzenia będzie zależała od danych gospodarczych ze strefy euro.

“Kiedy jesteś blisko szczytu, blisko stawki końcowej, istnieje więcej alternatyw dla podejmowania decyzji” - podsumował Simkus, który jednocześnie stoi na czele litewskiego banku centralnego.