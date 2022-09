Skanska kupiła działkę w Krakowie za 90 mln zł

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Szwedzki koncern budowalny Skanska kupił od Poczty Polskiej działkę w centrum Krakowa za 90 mln zł, poinformowano w czwartek w komunikacie.

Dokładnej lokalizacji nie podano. Wiadomo jedynie, że szacowana powierzchnia wynajmu w planowanym na działce obiekcie to ok. 47 tys. metrów kwadratowych. W komunikacie podkreślono, że działka znajduje się w centrum Krakowa, ma doskonały dostęp do komunikacji publicznej oraz sieci ścieżek rowerowych. Znajduje się w pobliżu jednego z najszybciej rosnących obszarów biznesowych Krakowa, gdzie znajdują się biura, restauracje i miejsca sportowej aktywności.