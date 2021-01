Sholam Weiss, odsiadujący rekordowo długi wyrok za oszustwa nowojorski biznesmen, został zwolniony z dalszego odbywania kary przez Donalda Trumpa w ostatnich dniach jego prezydentury.

66-letni Weiss został skazany w 2000 roku na 835 lat więzienie za udział w szeregu oszustw, które doprowadziły do upadłości firmy National Heritage Life Insurance Co. Zwalniając go z dalszego odbywania kary Trump wskazał jako powód zły stan zdrowia Weissa.