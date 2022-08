Skazany za korupcję szef Samsunga bedzie znów mógł kierować spółką

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Jay Y. Lee będzie mógł wrócić do zarządzania Samsung Electronics. Akcje południowokoreańskiego koncernu drożeją, informuje Bloomberg.

Jay Y. Lee, wnuk twórcy potęgi Samsunga i de facto szef największego południowokoreańskiego koncernu trafił do więzienia na 18 miesięcy po największym skandalu korupcyjnym w kraju, który zakończył się usunięciem z urzędu prezydenta. W ubiegłym roku 54-letni biznesmen został warunkowo zwolniony z więzienia, jednak nie mógł formalnie wrócić do pracy w firmie przez okres pięciu lat. Prezydent Yoon Suk Yeol zdecydował właśnie, że Jay Y. Lee zostanie ułaskawiony 15 sierpnia, w dniu święta narodowego. Uzasadnił to kryzysową sytuacją gospodarczą i polityczną.