Skok rentowności obligacji budzi nadzieje i obawy

Polskie obligacje skarbowe tanieją, co sprawia, że ich rentowność rośnie. Proces ten we wtorek był bardzo dynamiczny, co stanowiło kontynuację trendu trwającego od kilku tygodni. Generalnie można uznać, że jest to zjawisko pozytywne, choć gdy zabrnie za daleko, wówczas może stać się szkodliwe dla gospodarki.

Rentowność obligacji 10-letnich na rynku finansowym przekroczyła we wtorek 1,8 proc. W ciągu jednego dnia zwiększyły się o 0,1 pkt proc., a w ciągu miesiąca o 0,3 pkt proc. To sporo. Jak widać na wykresie, jest to najdynamiczniejszy ruch od początku pandemii. Wtorkowa rentowność była najwyższa od 27 marca 2020 r.