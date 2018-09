Skoncentruj się na zadaniu

Zmniejsz hałas w swoim otoczeniu i zwiększ wydajność, dzięki słuchawkom, które wykorzystują najnowsze technologie. Gdziekolwiek pracujesz, hałas może rozpraszać. Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze typu open office, czy w zatłoczonym samolocie, słuchawki z systemami eliminacji hałasu zmniejszają niechciany szum otoczenia. Dzięki temu możesz skoncentrować się na tym, co ważne. Technologie dostępne na rynku sprawiają, że nie musisz już wybierać między krystalicznym dźwiękiem a niezawodnością technologii ANC (Active Noise Canceling – aktywna redukcja szumu).

Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Plantronics ponad 90% pracowników wskazuje problem hałasu jako jeden z kluczowych powodów braku koncentracji (Oxford Economics, „When the Walls Come Down – The Evolution of the Workplace 2017”). Ciągły ruch, natłok informacji w miejscach pracy doprowadziły do wzrostu poziomu hałasu, groźnego dla naszego zdrowia. Co gorsza, ten problem narasta z roku na rok. Dlatego firmy produkujące słuchawki starają się go rozwiązać z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Skuteczna eliminacja hałasu, która kiedyś była przywilejem, dziś jest koniecznością biznesową.

Aktualne trendy w branży napędzają potrzebę lepszego zarządzania hałasem

Dla ludzi pracujących w biurach hałas staje się narastającym problemem. W firmach coraz częściej tworzone są otwarte przestrzenie biurowe, które z jednej strony promują współpracę i zapewniają większą wydajność, ale z drugiej potęgują hałas. Należy przy tym pamiętać, że każdy styl pracy jest inny i zestawy słuchawkowe powinny być dostosowane do funkcji, jakie dany pracownik pełni w firmie. Pracownicy mobilni potrzebują narzędzi do wykonywania połączeń i profesjonalnej obsługi klienta niezależnie do warunków, w jakich się znajdują. Coraz więcej osób potrzebuje też niezawodnych rozwiązań do połączeń konferencyjnych, ale wystarczy, że jeden z rozmówców znajdzie się hałaśliwym otoczeni i podczas konferencji będzie zakłócał możliwość komunikacji innym osobom.

Co to jest Active Noise Canceling?

Plantronics, pionier komunikacji głosowej dla klientów biznesowych i indywidualnych, wyznacza nowe trendy w dziedzinie technologii audio. Firma w swoich produktach wykorzystuje zaawansowane technologie.

Jedną z nich jest aktywna redukcja szumu ANC, wykorzystywana na przykład w słuchawkach Plantronics Blackwire 725. Ten stereofoniczny zestaw hi-fi ma wbudowany układ mikrofonów z redukcją szumów, pozwalający zminimalizować hałas zewnętrzny, co gwarantuje wyraźne rozmowy telefoniczne. Technologia ANC jest często mylona z całkowitym wyciszeniem, które zapewniają wygłuszacze używane przez robotników budowlanych. Aktywna redukcja szumu wykorzystuje układ dwóch lub więcej mikrofonów. Dodatkowe mikrofony wychwytują niepożądane dźwięki otoczenia, a specjalne algorytmy filtrujące słuchawek separują sygnał głównego mikrofonu od hałasu tła. Do ucha użytkownika dociera dźwięk, z którego wycięte zostały uciążliwe zakłócenia. Właśnie to odróżnia ANC od zwykłego pasywnego wyciszenia, które długo stosowane może mieć negatywne skutki zdrowotne. Lgorytmy odszumiające niwelują męczące bodźce z otoczenia, ale nie pogrążają użytkownika w całkowitej, nienaturalnej ciszy, dzięki czemu bez problemów usłyszymy np. alarm przeciwpożarowy lub prośbę kolegi z biurka obok.

Warto wyróżnić również inne technologie dbające o komfort naszych codziennych rozmów:

• Funkcja niwelowania hałasu. Dla osiągnięcia najlepszych efektów Plantronics stosuje zarówno aktywne, jak i pasywne tłumienie hałasu. Niepożądane dźwięki tła nie tylko są odcinane od ucha użytkownika, ale także niwelowane w mikrofonie podczas konwersacji z inną osobą, dzięki czemu rozmówca nie jest narażony na dodatkowy hałas.

• Cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP). Procesor DSP dzięki zastosowaniu specjalistycznych algorytmów przetwarzania dźwięku sprawia, że brzmienie jest naturalne, pozbawione szumu i nie ulega deformacji.

• Sidetone: innymi słowy odsłuch. Dzięki tej funkcji użytkownik po założeniu słuchawek na głowę słyszy w nich własny głos wypowiadany do mikrofonu. Zapewnia to bardziej naturalne wrażenia dźwiękowe, tak jakbyśmy rozmawiali z telefonem przy uchu, pozwala też sprawdzić, jak słyszą nas inni.

• Ochrona słuchu. Technologia Plantronics SoundGuard chroni użytkownika przed nagłym wzrostem głośności dźwięków tła. Trzystopniowy proces redukcji zbyt głośnych tonów obniża je do poziomu, który zapewnia odpowiedni komfort rozmowy i nie zagraża zdrowiu.

Zarządzanie hałasem

Zarządzanie hałasem w biurze zaczyna się od stworzenia w otoczeniu odpowiedniej akustyki. Pierwszym krokiem jest przyjrzenie się miejscu pracy oraz określenie, co można zrobić, by zapewnić jak najlepsze rozchodzenie się dźwięków. Zastanów się, gdzie są zlokalizowane różne grupy pracowników i oceń, czy któraś z nich nie jest narażona na nadmierny hałas. Jeżeli pojawi się taki problem, można tak zaaranżować biuro, by poprawić akustykę jego wnętrza:

• Zastosuj materiały tłumiące na podłogach, ścianach i sufitach. Na przykład pokrycie nieosłoniętych podłóg wykładziną będzie pierwszym krokiem do zmniejszenia hałasu.

• Ustaw pionowe ścianki, które ograniczają rozchodzenie się dźwięku przez otwarte biuro. Rozważ umieszczenie paneli, które oddzielą te miejsca w biurze, które są narażone na największy hałas.

• Maskuj niepożądany szum dźwiękami generowanymi komputerowo. Za jeden z najbardziej skutecznych odgłosów, które tłumią hałas, uważany jest odgłos płynącej wody.

• Wprowadź zestawy słuchawkowe, aby blokować hałas w tle, niezależnie od jego źródła i pozwól pracownikom cieszyć się rozmowami w komfortowych warunkach. Technologie w słuchawkach Plantronics wykorzystują najlepsze technologie ochrony słuchu przed hałasem.

