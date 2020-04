Posiadanie dostępu do wiarygodnych informacji to warunek prowadzenia dochodowego biznesu. Jednocześnie jednak ich pozyskiwanie i skuteczna analiza to także jedno z największych wyzwań. Z pomocą przychodzą rozwiązania Business Intelligence, które nie są jedynie domeną olbrzymich podmiotów.

Skuteczna konfiguracja rozwiązań Business Intelligence dla Twojego biznesu

Każde przedsiębiorstwo akumuluje olbrzymie ilości danych. Dostęp do części z nich jest stosunkowo prosty, zdecydowana większość jest jednak albo trudna w pozyskaniu, albo – przynajmniej pozornie – niedostępna dla użytkowników. Jeżeli dodamy do tego konieczność poddania ich stosownej obróbce i właściwego wykorzystania w sporządzanych raportach okaże się, że to nie tylko czasochłonne i skomplikowane zajęcie, ale samo w sobie również wiąże się ze sporym ryzykiem popełnienia błędu lub niedopatrzenia, mającego znaczny wpływ na rezultaty pracy. Wie o tym każda osoba, która na co dzień zajmuje się sporządzaniem tego typu dokumentów lub odpowiada za zarządzanie przedsiębiorstwem. Narzędzia BI pozwalają natomiast na zautomatyzowanie tego procesu i wykorzystanie wszystkich dostępnych informacji bez konieczności uzyskiwania ręcznego dostępu. Właściwie skonfigurowane rozwiązania Business Intelligence umożliwią również łatwe raportowanie i tworzenie wizualizacji danych, dzięki czemu proces, który wcześniej kojarzył się raczej z trudnościami i problemami, przeobrazi się w wygodne i łatwe rozwiązanie, ułatwiające efektywne zarządzanie organizacją.

Narzędzia BI to nie pieśń przyszłości

Jeden z podstawowych mitów dotyczących rozwiązań Business Intelligence dotyczy możliwości ich wykorzystania w dzisiejszym świecie. Chociaż rzeczywiście wykorzystywane technologie i – przede wszystkim – praktycznie nieograniczony potencjał brzmią jak jedna z fantastycznych wizji przyszłości, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Narzędzia Business Intelligence towarzyszą nam od wielu lat. Nie są przy tym zarezerwowane wyłącznie dla największych podmiotów i obejmujących cały świat korporacji. Jedną z największych zalet systemów tego typu jest ich olbrzymia funkcjonalność i możliwość dostosowania do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki temu z ich potencjału mogą korzystać również osoby zarządzające mniejszymi firmami. Co więcej: implementacja narzędzi BI może stać się szansą pozwalającą na zgubienie konkurencji.

Jak działają rozwiązania Business Intelligence?

Choć są z nami od dłuższego czasu, nadal wiele osób nie do końca wie, na jakiej zasadzie działają. Tymczasem zrozumienie całego procesu umożliwia odkrycie perspektyw, których do tej pory nie mogliśmy wykorzystać. Narzędzia BI funkcjonują wielopłaszczyznowo, a zasadniczo cykl ich pracy skupia się na trzech zagadnieniach:

Pozyskiwanie informacji : dostęp do danych to element kluczowy dla właściwego zarządzania przedsiębiorstwem. Ich olbrzymie ilości generują funkcjonujące w firmie systemy informatyczne czy nawet pojedyncze urządzenia. Niestety użytkownicy nie zawsze posiadają do nich dostęp albo wymaga to znacznych nakładów pracy. Nie jest to jednak problem dla narzędzi Business Intelligence, które automatycznie pozyskują informacje z wielu źródeł.

: dostęp do danych to element kluczowy dla właściwego zarządzania przedsiębiorstwem. Ich olbrzymie ilości generują funkcjonujące w firmie systemy informatyczne czy nawet pojedyncze urządzenia. Niestety użytkownicy nie zawsze posiadają do nich dostęp albo wymaga to znacznych nakładów pracy. Nie jest to jednak problem dla narzędzi Business Intelligence, które automatycznie pozyskują informacje z wielu źródeł. Obróbka informacji : same informacje to jeszcze nie wszystko. Aby były użyteczne, muszą być jeszcze właściwie sprofilowane i zinterpretowane. Sercem rozwiązań Business Intelligence są hurtownie danych. Pozwala to na błyskawiczną analizę i wyszukiwanie konkretnych informacji, co jest bezcenne nie tylko z technologicznej, ale również biznesowej perspektywy.

: same informacje to jeszcze nie wszystko. Aby były użyteczne, muszą być jeszcze właściwie sprofilowane i zinterpretowane. Pozwala to na błyskawiczną analizę i wyszukiwanie konkretnych informacji, co jest bezcenne nie tylko z technologicznej, ale również biznesowej perspektywy. Wizualizacja danych: aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, trzeba mieć dostęp do wiarygodnych i odpowiednio wyprofilowanych raportów. O ile wykorzystując tradycyjne metody, trudno o spełnienie obu tych warunków, dzięki narzędziom BI staje się to bardzo proste. Właściwie skonfigurowany system pozwoli na zautomatyzowanie całego raportowania i dostosowanie go do konkretnych potrzeb i wyzwań. Cały proces będzie natomiast przebiegał praktycznie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kadry zarządzające zyskują dostęp do wiarygodnych i właściwie dobranych informacji, które pozwalają na ewaluację podjętych działań i podejmowanie jeszcze lepszych decyzji. Rozwiązania Business Intelligence mogą również pomóc w ich interpretacji i skutecznej analizie.

Czwarta rewolucja przemysłowa w Twojej firmie

Olbrzymia funkcjonalność narzędzi BI nie bierze się znikąd. Wynika przede wszystkim z wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań, które daje nam czwarta rewolucja przemysłowa. Należą do nich m.in. algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe czy sieci neuronowe. Z ich potencjału można korzystać we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Aby docenić go w pełni, konieczna jest jednak właściwa konfiguracja i przeprowadzona profesjonalnie implementacja rozwiązań Business Intelligence. Wpływ na nie ma nie tylko kwestia zastosowanych rozwiązań technologicznych, ale również perspektywy biznesowe. Dostawca usług informatycznych musi w pierwszej kolejności w odpowiedni sposób zdefiniować potrzeby i problemy przedsiębiorstwa, chcącego przeprowadzić transformację cyfrową. To one powinny decydować o zastosowanych narzędziach i sposobie ich wykorzystania.

Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm i dowiedzieć się, w jaki sposób możesz wykorzystać rozwiązania Business Intelligence w firmie, należy stawiać na sprawdzoną wiedzę i analizę dokonań innych osób. Warto wziąć udział w konferencji Robotyzacja i AI w contact center, na której praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami i najnowszymi informacjami dotyczącymi perspektyw wykorzystania narzędzi BI w biznesie.

Dla lepszego zarządzania

Podstawowym celem stawianym przed rozwiązaniami Business Intelligence jest bezpośrednie wsparcie zarządzania projektami i przedsiębiorstwem. Ten aspekt jego funkcjonowania może zmienić się dzięki nim nie do poznania: wiarygodne raporty, dostosowane pod względem tematycznym i wizualnym, mogą być generowane praktycznie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zyskujemy błyskawiczny dostęp do praktycznie wszystkich informacji, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Właściwa konfiguracja systemu pozwala natomiast na dostosowanie raportowania do naszych oczekiwań i bieżących potrzeb bez konieczności delegowania zadań pracownikom. Oszczędzamy nie tylko czas, ale również pieniądze, a inwestycja w narzędzia BI błyskawicznie się zwraca, przekładając się na maksymalizację efektywności organizacji.

Pełna transformacja cyfrowa

Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, warto pomyśleć o przeprowadzeniu kompleksowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Do dyspozycji kadr zarządzających pozostaje wiele narzędzi i systemów umożliwiających zautomatyzowanie procesów i usprawnienie obiegu informacji. Obok rozwiązań Business Intelligence olbrzymią skutecznością charakteryzują się m.in. systemy ERP, pozwalające na kompleksowe zarządzanie wszystkimi zasobami posiadanymi przez przedsiębiorstwo. Ideały czwartej rewolucji przemysłowej mogą zmienić system zarządzania firmą nie do poznania i błyskawicznie znaleźć przełożenie na osiągane przez nią biznesowe rezultaty.

autor: Paweł Łaniewski