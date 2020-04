Skuteczne inwestowanie w czasie kryzysu

W ostatnich tygodniach wielu inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych akcyjnych oraz osób posiadających bezpośrednio akcje notowane na giełdach doznało znacznej przeceny posiadanych aktywów.

Duża zmienność i nieprzewidywalność rynków na całym świecie sprawiają, że ci inwestorzy stoją obecnie przed wieloma pytaniami. Czy sprzedać jednostki uczestnictwa lub posiadane akcje już teraz i poszukać innych klas aktywów, które pozwolą na odrobienie strat, jakich doznali? Czy pozostawić posiadany portfel inwestycyjny, licząc na odbicie na rynkach i powrót wartości zaangażowanych środków do poziomu sprzed wybuchu epidemii koronawirusa, czy też przemodelować swój portfel akcyjny w inny sposób, licząc na szybkie wzrosty?

Zobacz więcej Bardziej szczegółowe informacje na temat prezentowanych w niniejszym artykule danych są dostępne wyłącznie w niepublicznych kanałach informacji bezpośrednio w MM Prime TFI.

W znacznie lepszej sytuacji pozostają klienci, którzy skorzystali z Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które co prawda również funkcjonują na rynku akcji, ale z racji możliwości skorzystania z bardziej elastycznej polityki inwestycyjnej oraz wiedzy i umiejętności zarządzających potrafią uzyskiwać dodatnie stopy zwrotu pomimo szalejącej wokół na rynkach paniki wywołanej pandemią. Na rynku polskim wyniki Funduszy Zamkniętych możemy obserwować na stronie https://www.izfa.pl/. Niektóre z tych funduszy od początku roku osiągnęły zysk na poziomie przewyższającym 10 proc., a w skali ostatnich 12 miesięcy ponad 30 proc. Z czego wynikają tak duże różnice pomiędzy Funduszami Inwestycyjnymi Otwartymi (FIO), które zanotowały duże spadki od początku kryzysu wywołanego pandemią, a Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi (FIZ), które mimo działania na tym samym rynku osiągają atrakcyjne stopy zwrotu?

Pomijając różnice w wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach zarządzających, głównym powodem jest bardziej elastyczna polityka inwestycyjna, która działa na korzyść FIZ. W przypadku FIO możliwości inwestycyjne dla danej klasy funduszy, np. akcyjnych, są bardzo ograniczone i bez względu na to, co się dzieje na giełdzie, muszą one posiadać w swoich portfelach bardzo duży udział akcji (sięgający nawet 90 proc.), co sprawia, że przypadku dużych spadków na giełdzie wycena ich jednostek uczestnictwa również gwałtownie spada.

Na polskim rynku istnieją natomiast FIZ akcyjne, w których zgodnie ze statutem funduszu udział akcji w portfelu może wynosić 0 proc. Taki fundusz może więc przeczekać trudny czas na giełdzie, nie posiadając w ogóle akcji i czekając na dogodny moment, by dokonać zakupów, kiedy na rynek powrócą wzrosty. Dodatkowo czasami polityka inwestycyjna takiego funduszu dopuszcza możliwość jednoczesnego „grania” na spadki indeksów czy też spadki wycen poszczególnych spółek, a tym samym zarabiać, w sytuacji gdy akcje i FIO inwestujące na rynku akcji tracą.

Z analizy danych dostępnych na dziś można znaleźć fundusze, które mimo aktualnej sytuacji i spadków na giełdach zarobiły, a różnica między wynikami niektórych funduszy i WIG wynosiła ponad 20 proc., a w nielicznych przypadkach nawet ponad 30 proc. Bardziej szczegółowe informacje na temat prezentowanych w niniejszym artykule danych są dostępne wyłącznie w niepublicznych kanałach informacji bezpośrednio w MM Prime TFI.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗