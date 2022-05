Skuza: na koniec maja 108 mld zł rezerwy na rachunkach budżetowych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

"Na koniec maja rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 108 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa wynosi ok. 75 proc." - wskazał wiceminister finansów Sebastian Skuza w przekazanym PAP komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w czerwcu 2022 r.