Skuza: rezerwa płynnych środków budżetu to ok. 170 mld zł

Na koniec sierpnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 170 mld zł – poinformował we wtorek wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Na koniec sierpnia rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 170 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych zgodnie z ustawą budżetową wynosi ok. 80 proc., natomiast uwzględniając przewidywane wykonanie tego roku założone w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, tegoroczne potrzeby zostały już w całości sfinansowane” – poinformował we wtorek wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w informacji prasowej Ministerstwa Finansów.