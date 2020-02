SKYSAWA z prestiżową nominacją

Warszawska SKYSAWA, flagowa inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., jest jedynym polskim biurowcem wśród pięciu europejskich inwestycji nominowanych w międzynarodowym plebiscycie BREEAM Awards 2020 w kategorii „Commercial Projects – Design Stage Award”. Polski deweloper otrzymał tę prestiżową nominację dzięki projektowi spełniającymi najwyższe zielone standardy i zrównoważonemu podejściu do prowadzenia inwestycji.

SKYSAWA to jeden z większych kompleksów biurowo-handlowych powstających obecnie w Warszawie. Dwa budynki – niższa SKYSAWA A oraz 155-metrowa wieża SKYSAWA B w sumie dostarczą na rynek ok. 40 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Budynek będzie wyróżniał się ponadczasową architekturą i zastosowaniem nowoczesnych technologii. Dzięki centralnej lokalizacji przy ul. Świętokrzyskiej 36, w pobliżu Ronda ONZ, kompleks będzie jedną z nielicznych inwestycji w stolicy połączonych bezpośrednim przejściem z metrem. Polski Holding Nieruchomości S.A. rozpoczął budowę SKYSAWA pod koniec czerwca 2019 r. z założeniem, że budynek będzie mierzył ponad obowiązujące standardy, zarówno pod względem rozwiązań, które wpłyną na komfort jego użytkowania oraz oddziaływanie na środowisko, jak i sposobu prowadzenia budowy.

Projekt dla wymagających najemców

Popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe w Warszawie stale rośnie, przy czym nieruchomości powstające w centralnym obszarze miasta cieszą się szczególnym zainteresowaniem najemców. Świetna lokalizacja i towarzyszące jej udogodnienia, rozwiązania techniczne najnowszej generacji, bezpieczeństwo to tylko klika aspektów przyciągający uwagę firm i instytucji poszukujących nowych, funkcjonalnych przestrzeni. Na znaczeniu coraz bardziej zyskuje również to, czy dany budynek jest ekologiczny i ma odpowiednią certyfikację. SKYSAWA spełnia wszystkie te wymagania.

Zgodnie z koncepcją Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oba budynki SKYSAWA będą wyróżniać się wysoką wydajnością i niskimi kosztami utrzymania wynikającymi z zastosowania w nich licznych proekologicznych rozwiązań. W całym kompleksie zamontowane zostaną m.in. wysokowydajne systemy odzyskiwania ciepła, energooszczędne oświetlenia LED, armatury sanitarne z ograniczonym przepływem wody czy system odzyskiwania wody deszczowej do podlewania zieleni.

Centralna lokalizacja biurowca, dostęp do gęstej siatki komunikacji miejskiej, bezpośrednie przejście z budynku A do stacji metra Rondo ONZ i bliskość ścieżek rowerowych z pewnością zachęcą pracowników przyszłych najemców SKYSAWA do wybierania form zrównoważonego transportu. Ponad to w samym biurowcu znajdzie się nowoczesna infrastruktura dla rowerzystów obejmująca ok. 200 miejsc postojowych dla rowerów, szafki i szatnie z natryskami. Dwupoziomowy parking podziemny kompleksu SKYSAWA oprócz standardowych miejsc postojowych będzie wyposażony w dziewięć stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Z myślą o dobrym samopoczuciu osób pracujących w SKYSAWA, w obu budynkach przewidziano powierzchnie z trasami, których najemcy zyskają otwartą przestrzeń do relaksu i prowadzenia mniej formalnych spotkań. Dodatkowo na poziomie -1 znajdą się liczne ogólnodostępne punkty gastronomiczne i handlowo-usługowe.

Wysokie noty i prestiżowa nominacja

- Polski Holding Nieruchomości S.A. jako spółka giełdowa z polskim kapitałem i doświadczeniem w prowadzeniu projektów inwestycyjnych, na każdym etapie realizacji SKYSAWA wybiera rozwiązania odpowiadające wysokim oczekiwaniom rynku. Również podczas budowy kompleksu podejmujemy szereg działań, dążących do zminimalizowania ilości odpadów generowanych w trakcie prac i ograniczenia zużycia wody oraz energii. Dla zmniejszenia śladu węglowego optymalizujemy transport, a przy wyborze materiałów stawiamy na te produkowane lokalnie i weryfikujemy je pod kątem przyjazności dla otoczenia – mówi Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Ambitne cele Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. w kwestiach ekologii i energooszczędności zostały docenione już we wrześniu ubiegłego roku, gdy budynek SKYSAWA A jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie Outstanding w systemie BREEAM International New Construction 2016. SKYSAWA A już na tak wczesnym etapie realizacji (Interim) otrzymała ogólną ocenę na poziomie 90.7%, a w trzech z dziesięciu kategorii maksymalną liczbę punktów tj. za lokalizację i transport, oszczędność wody oraz zarządzanie procesem realizacji.

Wysoka nota otrzymana w trakcie certyfikacji to wynik konsekwencji z jaką Polski Holding Nieruchomości S.A. podszedł do zaprojektowania SKYSAWA i prowadzenia inwestycji. Wysiłek ten został zauważony przez międzynarodową instytucję certyfikującą BRE Global, która nominowała SKYSAWA A do nagrody w kategorii „Commercial Projects – Design Stage Award” w dorocznym plebiscycie BREEAM Awards. Ten prestiżowy konkurs wyłania najlepsze inwestycje, które wyznaczają nowe standardy w zakresie rozwiązań proekologicznych i zrównoważonego budownictwa. Finaliści zostali wybrani przez niezależne jury ekspertów spośród wszystkich europejskich budynków certyfikowanych w minionym roku. Warszawski biurowiec jako jedyna polska inwestycja znalazł się w tej kategorii razem z czterema projektami realizowanymi w Londynie, Brukseli i Rotterdamie. Obecność w tym gronie to dowód, że SKYSAWA jest wyjątkowym projektem w skali kraju i Europy.

Zrównoważona przyszłość SKYSAWA

Zgodnie z harmonogramem budynek A kompleksu SKYSAWA ma zostać oddany do użytkowania w trzecim kwartale 2021 r., zaś zakończenie budowy budynku B (155-metrowej wieży) zaplanowano na trzeci kwartał 2022 r. Polski Holding Nieruchomości S.A. już przygotowuje się do certyfikacji budynku B na etapie Interim, a w przyszłości planuje podać oba budynki (A i B) ocenie na etapie Final.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗