Słabe dane nie zniechęcają kupujących

Dziś po sesji sprawozdania opublikują dwie kolejne kluczowe dla amerykańskiej giełdy spółki - Apple i Amazon. Kupujący ze zniecierpliwieniem czekają na publikacje przewyższające prognozy analityków, jednak czy okażą się one wystarczające by powstrzymać rynki przed paniką?

W czwartek inwestorów zaskoczył negatywny odczyt PKB w USA. Spadek o -1,4% przy skromnych oczekiwaniach wzrostu o 1,1% wydaje się wyglądać niepokojąco słabo. Odczyt pokazuje skalę zmiany wobec 6,9% odczytu jeszcze w IV kw. 2021 roku. Z danych wynika też, że spadła dynamika konsumpcji, która wyniosła 2.7% wobec 3.5% prognozowanych. Indeks dominacji dolara osuwa się poniżej 20 letniego szczytu w obliczu tej publikacji. Największy negatywny wpływ na spadek PKB miał ujemny odczyt eksportu netto, za niskim odczytem stoją problemy w handlu, inflacja i zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw.

W świetle tych danych radykalna podwyżka stóp przez Fed może wyglądać tym bardziej niepokojąco ponieważ dane z gospodarki zaczynają sugerować, że w rzeczywistości gospodarka nie jest dość silna by przejść przez okres podwyżek bez poważnych konsekwencji, co do tej pory prognozował Fed podkreślając rolę mocnego rynku pracy. Jednocześnie jednak wydatki konsumpcyjne i inwestycje firm rosły w tym kwartale, popyt krajowy wzrósł wobec IV kw. 2021 roku o prawie 2,4% co może nieco uspokoić obawy wokół scenariusza recesji.

Płynące dziś dane o inflacji z Niemiec, największej gospodarki Europy niepokoją, odczyt był ponownie wyższy, choć analitycy prognozowali spowolnienie wzrostu, co tym bardziej może zachęcić bank centralny do radykalnej i przyspieszonej interwencji. Komplikuje się też sytuacja w Polsce, ponieważ, “jastrzębie” działania RPP na razie nie przynoszą efektów w postaci spadku inflacji. To wszystko wpływa pośrednio na osłabienie sentymentu inwestorów w Polsce i spadające wyceny indeksu WIG20.

Dobre wyniki opublikował dziś koncern paliwowy Orlen. 2,77 mld PLN zysku netto okazało się być ponad 50 proc. lepsze od oczekiwań analityków agencji Bloomberg i ponad połowę więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dobrymi wynikami dzięki działalności operacyjnej i niższemu wynikowi z tytułu odpisów na straty kredytowe pochwalił się też bank Pekao. Mimo to obie spółki zakończyły dziś notowania blisko ceny otwarcia co potwierdza negatywny sentyment wśród inwestorów na polskim parkiecie.

Na amerykańskiej giełdzie zyskują dziś Apple i Amazon, których raporty kwartalne poznamy po sesji. Meta Platforms po wczorajszej publikacji notowane jest powyżej 10%. Amerykański sektor bankowy kontynuuje słaby sezon, tracą walory Wells Fargo i JP Morgan, który osuwa się już ponad 30% poniżej szczytów. Cena akcji Tesli również kontynuuje przecenę, zniżkuje już prawie 5%. Twitter nie jest w stanie kontynuować dziś dynamicznych wzrostów nawet w obliczu finalizowanego przejęcia przez Elona Muska. Walory Netflixa próbują ‘dojść do siebie’ po kaskadowej wyprzedaży i zakotwiczają w kluczowej strefie 190 USD skąd inwestorzy będą ponownie rozważać dalsze reakcje cenowe. Z kolei nieźle na tle technologicznego sektora dobrze radzą sobie walory HP, w którym udziały kilka tygodni temu ujawnił fundusz Warrena Buffetta.

Zyskuje dziś ropa naftowa i umacnia się dolar amerykański. Nieco wyższy odczyt zapasów gazu ziemnego w USA skutkują cofnięciem się cen surowca na kontraktach terminowych. Para USDPLN zbliża się z kolei do maksimów z początku marca. Metale szlachetne w ostatnim czasie straciły wraz z przeceną na rynku akcji, złoto wciąż nie może wrócić powyżej 1900 USD za uncję, jeszcze słabiej radzi sobie srebro.

Dziś obserwujemy słabszą końcówkę dnia na niemal wszystkich europejskich parkietach z wyjątkiem londyńskiego indeksu FTSE, który nie zareagował przeceną nawet w obliczu spadków po otwarciu giełdy w USA. DAX utrzymuje się poniżej 14 000 punktów i zyskuje dziś ponad 1%, WIG 20 testował wyjście ponad 1900 jednak nie był w stanie utrzymać wyższych wycen. Sesja w USA kontynuowana jest do tej pory na niewielkim plusie, NASDAQ rośnie o blisko 1,5%.