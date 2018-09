Słabsze wskazanie makro wyhamowało złotego

Poranny, czwartkowy handel na rynku FX przynosi wyhamowanie wzrostu PLN wraz ze słabszymi wskazaniami makro z kraju. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,2911 PLN za euro, 36753 PLN wobec dolara amerykańskiego., 3,7965 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,8303 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 3,235% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny obrotu na rynku FX przyniosły wyhamowanie lekkiego trendu aprecjacyjnego na PLN. Częściowo odpowiedzialny za to jest nieco niższy odczyt produkcji przemysłowej za sierpień. Rynek spodziewał się dynamiki ok. 5,2% r/r, a wskazanie GUS wyniosło 5,0% r/r. Tym samym otrzymaliśmy kolejny element układanki sugerujący, iż lokalny szczyt koniunkturalny jest już za nami, a kolejne kw. przyniosą spadek dynamiki wzrostu. Scenariusz ten wspiera oczywiście stanowisko RPP w zakresie stabilizacji stóp procentowych, najpewniej do momentu analogicznego ruchu ze strony EBC. Same zmiany kursu PLN pozostają jednak ograniczone – koszyk CEE nie znajduje się obecnie w centrum zainteresowania globalnych graczy. Czynnikiem wspierającym pozostaje słaby dolar, gdzie wycena USD pozostaje blisko 7-tygodniowych minimów.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych wskazań makro z kraju. Poznamy za to zapiski RPP z ostatniego posiedzenia. Na szerokim rynku warto przyjrzeć się danym z USA oraz wskazaniu dot. sprzedaży detalicznej z UK, gdzie na nowo odżyły spekulacje dot. szybszych podwyżek stóp przez BoE.

Z rynkowego punktu widzenia układy techniczne na PLN nie uległy większym zmianom. Kursy CHF/PLN oraz EUR/PLN odbiły od lokalnych wsparć, pozostając jednak w ramach szerszej 2-tygodniowej konsolidacji.