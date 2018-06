Śląskie: Metropolia zaczyna rozmawiać o wspólnej gospodarce śmieciowej

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, obok rozpoczęcia realizacji jej ustawowych zadań, zaczynają się rozmowy nt. możliwości podejmowania przez nią kolejnych, m.in. wspólnej gospodarki odpadowej – zasygnalizował w piątek przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Występując na XII międzynarodowej konferencji nt. zarządzania miastem, organizowanej w Katowicach przez europosła Jana Olbrychta, Karolczak dziękował za powołanie w ub. roku Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wskazując jednocześnie, że w Europie Zachodniej metropolie funkcjonują już od lat. „Różnimy się w szczegółach, ale chodzi generalnie o to samo” - podkreślił.



„Chodzi o to, aby w obszarach silnie zurbanizowanych, w których sąsiaduje ze sobą duża liczba gmin z odrębnymi administracjami, funkcjonowało narzędzie do współpracy, do szukania takich rozwiązań, które zaspokajają potrzeby mieszkańców (...) których niespecjalnie interesują umowne granice miast, a chcą mieć usługi na odpowiednim poziomie” - zaznaczył przewodniczący GZM.



Nawiązał do wcześniejszego wystąpienia radnego metropolii Barcelona i zastępcy burmistrza El Prat Sergiego Alegre, który mówił m.in. o rosnącej liczbie przejmowanych przez tamtejszą metropolię zadań. Karolczak zasygnalizował, że choć GZM zaczęła już realizację zapisanych w ustawie o związku metropolitalnym w woj. śląskim podstawowych celów, rozpoczynają się już w niej rozmowy o przejmowaniu przez nią kolejnych zadań, co ustawa umożliwia.



„Dochodzą rzeczy, o których w naszej Metropolii się mówi, np. w jaki sposób zarządzać zaopatrzeniem w wodę, w jaki sposób ułożyć relacje przedsiębiorstw miejskich z głównym dystrybutorem wody, jakim jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (należące w większości do samorządu woj. śląskiego – PAP)” – wskazał Karolczak.



„Już pojawiają się dyskusje o wspólnej gospodarce śmieciowej. Nawet w trakcie tworzenia Metropolii była dyskusja, że być może powinny w niej funkcjonować szpitale specjalistyczne o charakterze metropolitalnym; niekoniecznie każde miasto musi mieć pełen zakres usług i ponosić związane z tym kosztem” - zasygnalizował.



„Ta dyskusja się odbywa – w miarę odrabiania tych zadań (podstawowych - PAP), trochę gonimy świat. Dostaliśmy do ręki narzędzie i muszę za to wszystkim podziękować, że po latach dyskusji rządzący zdecydowali się, by takie narzędzie w Polsce uruchomić; mam nadzieję, że dla innych obszarów metropolitalnych również szybko to się stanie. Ale generalnie to naturalna kolej rzeczy, że tak to powinno funkcjonować” - uznał przewodniczący GZM.



Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zgodnie z ustawą ma zajmować się m.in. transportem, planowaniem przestrzennym, rozwojem społeczno-gospodarczym i promocją.



Zgodnie ze przyjętym w lutym br. statutem Metropolii może ona realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa, lub koordynować realizację tych zadań na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu lub ze związkiem samorządowym. Ustawowe zadania, szczególnie w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich, związek może realizować w całości lub w części poprzez ich zlecanie w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu lub ich związkami.



W połowie kwietnia br., podsumowując pierwsze sto dni działania GZM, zarząd Metropolii informował o rozpoczęciu prac nad „Programem działań strategicznych” na najbliższe cztery lata. Dokument ten ma być podstawą działań Metropolii w kontekście nowej perspektywy UE i w czasie wypracowywania długoterminowej strategii na lata 2021-28 (35).



Zgodnie z zapowiedziami władz GZM „Program działań strategicznych” ma uwzględnić ustawowe i statutowe działania związane m.in. z kształtowaniem ładu przestrzennego i zrównoważonym rozwojem Metropolii (m.in. Metropolitalny Fundusz Solidarności, wspólny zakup energii i gazu), rozwojem publicznego transportu zbiorowego i mobilności miejskiej (m.in. unowocześnienie systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych czy rozwój bezemisyjnego transportu).



Metropolia zamierza ponadto zajmować się rozwojem społecznym i gospodarczym (m.in. przedsięwzięcia Open Data, budowa międzynarodowej sieci współpracy), promocją związku i jego obszaru (m.in. opracowanie strategii promocji), a także rozwojem instytucjonalnym (np. opracowanie strategii czy budowa platformy dobrych praktyk).