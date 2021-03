Śląskie: nawet 120 tys. pokrzywdzonych w śledztwie dotyczącym oszustw w handlu bielizną

O dziesiątkach tysięcy pokrzywdzonych informuje sosnowiecka prokuratura, która nadzoruje śledztwo dotyczące oszustw lub usiłowania oszustw przy sprzedaży bielizny, oferowanej w internecie przez kilka spółek. Zaapelowała do oszukanych, by zgłaszali się na policję.

Jak wynika z ustaleń postępowania, klienci, którzy płacili za luksusową bieliznę, otrzymywali towar, który nie odpowiadał zamówieniu.

Nadzorująca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zwróciła się do oszukanych, by zgłaszali się do najbliższych jednostek policji. Jej komunikat opublikowała w piątek Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

"Komunikat ma na celu usprawnienie postępowania. Chcemy, by szybciej zgłosiły się wszystkie osoby, które zostały pokrzywdzone, i złożyły zeznania" - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik sosnowieckiej prokuratury Waldemar Łubniewski.

Nadzorowane przez prokuraturę w Sosnowcu postępowanie dotyczy oszustw na szkodę mieszkańców całego kraju. "Klienci, którzy kupowali ekskluzywną bieliznę, otrzymywali towar nieodpowiadający zamówieniu pod względem jakości" - wyjaśnił prok. Łubniewski. Do organów ścigania wpłynęły już setki zgłoszeń i przesłuchano wielu świadków, ale śledczy są przekonani, że oszukanych jest znacznie więcej.

Jak podała prokuratura, postępowanie dotyczy oszustw i usiłowania oszustw na szkodę kilkudziesięciu tysięcy osób przy sprzedaży bielizny w latach 2013-2016 r. za pośrednictwem: T2C International LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Ceron Worldwide Inkasso Ltd. z siedzibą w Szwajcarii, firmy Service2you Ltd. z Gibraltaru, Imperia Corporation (wcześniej Benazzo International) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Kancelaria Windykacji Sądowej z Warszawy.

Śledczy podejrzewają, że za tymi firmami stoją powiązane z sobą osoby. Na razie w postępowaniu nikomu nie przedstawiono zarzutów. Według nieoficjalnych informacji, ostatnie ustalenia śledztwa - oparte na analizie rachunków bankowych - wskazują, że oszukanych klientów jest nawet ok. 120 tysięcy.

Prokuratura apeluje do pokrzywdzonych, by do 30 maja zgłaszali się do najbliższych jednostek policji i składali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, powołując się na sygnaturę PO I Ds 13.2021 i dołączając dokumentację związaną z przedmiotem postępowania - np. potwierdzenia przelewów czy wezwania do zapłaty.